Антиросійські санкції проти «Північного потоку-2» узгодив Конгрес США. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n123662-antyrosiyski-sankciyi-proty-pivnichnogo-potoku-2-uzgodyv-kongres-ssha.html

Ракурс

У США Конгрес узгодив санкції проти «Північного потоку-2». Комітет у закордонних справах Палати представників американського парламенту одноголосно підтримав санкційний законопроект.

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Санкції торкнуться компаній, які постачають обладнання та технології для російських трубопровідних проектів. Про це повідомляє глава «Нафтогаз України» Андрій Коболєв у Facebook.

За словами Коболєва, така одностайна підтримка свідчить про схвалення законопроекту Палатою представників у липні. Він наголосив, що документ підтримали як демократи, так і республіканці. Це означає, що документ може потрапити до Сенату та президента США Дональда Трампа вже в серпні.

Коболєв зазначив, що санкційний законопроект дуже точно протидіє політичним газопровідним проектам Москви і не зашкодить інтересам інших сторін.

Законопроект проти «Північного потоку-2» був спільно зареєстрований республіканцем Грегом Пенсом та демократом Денні Хеком.

Тим часом «Газпром» стверджує, що трубопровід готовий вже наполовину. Його планують задіяти вже наприкінці цього року.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Росія заявила, що використання «Північного потоку-2» не вплине на транзит газу через територію України та інших країн.