Головні новини 26 червня: Росія повертається в ПАРЄ, а в Станиці Луганській почалося розведення військ. Фото: belsat

https://racurs.ua/ua/n123661-golovni-novyny-26-chervnya-rosiya-povertaietsya-v-parie-a-v-stanyci-luganskiy-pochalosya.html

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Делегація Росії повернулася до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) без виконання РФ вимог Асамблеї. За повернення російських представників проголосували 116 депутатів, 52 представника проголосували проти і ще 15 депутатів утрималися від голосування. Проти висловилися, в основному, представники України, Великобританії, Грузії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії та інші.

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У Луганській області в місті Станиця Луганська почалося розведення військ, яке триватиме близько трьох днів. Українські військовослужбовці залишили одну з позицій перед контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». За відведенням військ спостерігали представники місії ОБСЄ, які перебували по обидві сторони. З української сторони на розведення військ прибув командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський.

Партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу», згідно з новим соцопитуванням, може набрати на дострокових виборах до парламенту більше голосів, ніж сукупно всі інші партії, які проходять до Верховної Ради. Соціологи стверджують, що за політичну силу проголосують 42,7% тих виборців, які підуть на дільниці і вже визначилися зі своїм вибором. Дострокові парламентські вибори заплановані на 21 липня.

Росія назвала умову повернення українських військовополонених моряків додому. Москва заявила, що може відпустити моряків, якщо Україна надасть письмові гарантії участі в продовженні кримінального переслідування військовополонених відповідно до російського законодавства. Київ назвав цю заяву цинічною і неприйнятною. Україна вимагає, щоб Росія виконала наказ Міжнародного трибуналу ООН з морського права і відпустила українських військовополонених.

Військовополонений український моряк Віктор Беспальченко одружився з Тетяною Шевченко в російському слідчому ізоляторі «Лефортово». Шлюбну церемонію готували протягом кількох місяців, а слідчі чекали необхідних дозволів. Замість медового місяця молодятам надали одну годину для побачення, яке проходило під наглядом тюремної охорони.