Повернення Росії в ПАРЄ: асамблея підтвердила повноваження делегації РФ

https://racurs.ua/ua/n123625-moskva-povertaietsya-v-parie-asambleya-pidtverdyla-povnovajennya-delegaciyi-rf.html

Ракурс

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 26 червня розглянула питання оскарження повноважень делегації Росії і підтвердила їх без обмежень.

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За проголосували 116 депутатів, проти — 52 і 15 депутатів утримались. Про це повідомляє «Європейська правда».

Це рішення дозволить росіянам негайно повернутися в сесійну залу ПАРЄ. Група депутатів оскаржила повноваження російської делегації за двома процедурами. У першій половині дня 26 червня стало відомо, що комітет з моніторингу рекомендував підтвердити повноваження делегації РФ.

Учора українські делегати в ПАРЄ заявили про припинення участі в роботі сесії організації. Замість цього делегація зосередилася на оскарженні повноважень Росії в ПАРЄ. Також делегати звернулися до українського парламенту з проханням розглянути можливість припинення участі України в роботі ПАРЄ, а також тимчасово заблокували призначення глави комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького на посаду віце-спікера ПАРЄ.

Нагадаємо, 24 червня ПАРЄ прийняла рішення, яке дозволить повернутись російській делегації до Асамблеї після п’яти років санкцій. Ухвалена резолюція може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на делегацію Російської Федерації та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань, пов’язаних із війною на Донбасі та окупацію українського півострова Крим.