Засідання ПАРЄ. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n123617-parie-sogodni-rozglyane-oskarjennya-povnovajen-delegaciyi-rf.html

Ракурс

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня розгляне оскарження повноважень російської делегації.

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Рішення за оскарженнями ПАРЄ має ухвалити також сьогодні по обіді. Раніше група депутатів оскаржила повноваження російської делегації одразу за двома процедурами. Пропозицію грузинського делегата Ніно Гогадзе щодо оскарження повноважень підтримали близько 50 депутатів. Про це повідомляє «Європейська правда».

Тим часом комітет ПАРЄ з моніторингу рекомендував підтвердити повноваження делегації РФ, які були оскаржені 25 чеврня.

Комітет пропонує, щоб повноваження делегації РФ були підтверджені, — повідомляється на сайті Асамблеї.

Нагадаємо, 24 червня ПАРЄ прийняла рішення, яке дозволить повернутись російській делегації до Асамблеї після п’яти років санкцій. Ухвалена резолюція може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на делегацію Російської Федерації та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань, пов’язаних із війною на Донбасі та окупацію українського півострова Крим.

Після цього новообраний президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований цим рішенням. Глава держави висловив сподівання, що тепер Асамблея буде відстоювати повернення українських військовополонених моряків.