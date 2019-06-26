Вибухи на складах у місті Арись. Фото: titus.kz

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Вибухи в Казахстані на військових складах забрали життя вже трьох осіб.

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Внаслідок надзвичайної події постраждали 165 осіб. Медична допомога знадобилася 70 людям, 45 постраждалих перебувають на стаціонарному лікуванні. Про це заявив представник комітету з надзвичайних ситуацій МВС республіки Нурсултан Нурахметов, передає Nur.kz.

Місцева влада заявила, що після вибухів на складах рятувальники виявили на вулицях міста Арись 70 снарядів, які не розірвалися. Багато боєприпасів були виявлені в житлових будинках.

Раніше повідомлялося, що вибухи забрали життя двох осіб, а 31 особа постраждала. У поранених лікарі діагностували травми легкої та середньої тяжкості.

Нагадаємо, вибухи на військових складах в місті Арись на півдні Казахстану почалися 24 червня. Місцева влада почала евакуацію міста, населення якого становить 43 тис. осіб.

Після надзвичайної події постраждалий район відвідали президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та міністр оборони Нурлан Єрмекбаєв. Влада заявляє, що ситуація в місті залишається небезпечною, а вибухи можуть тривати протягом декількох днів.