Взрывы на складах в городе Арысь. Фото: titus.kz

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Взрывы в Казахстане на военных складах забрали жизни уже трех человек.

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В результате чрезвычайного происшествия пострадали 165 человек. Медицинская помощь понадобилась 70 людям, 45 пострадавших находятся на стационарном лечении. Об этом заявил представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Нурсултан Нурахметов, передает Nur.kz.

Местные власти заявили, что после взрывов на складах спасатели обнаружили на улицах города Арысь 70 неразорвавшихся снарядов. Многие боеприпасы были обнаружены в жилых домах.

Ранее сообщалось, что взрывы унесли жизни двух человек, а 31 человек пострадал. У раненых врачи диагностировали травмы легкой и средней тяжести.

Напомним, взрывы на военных складах в городе Арысь на юге Казахстана начались 24 июня. Местные власти начали эвакуацию города, население которого составляет 43 тыс. лиц.

После происшествия пострадавший район посетили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и министр обороны Нурлан Ермекбаев. Власти заявляют, что ситуация в городе остается опасной, а взрывы могут продолжаться в течение нескольких дней.