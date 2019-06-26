Биткоин дорожает: криптовалюта окрепла до 12,5 тыс. долларов

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Ракурс

Стоимость биткоина впервые за полтора года превысила 12 тыс. долл. Курс ведущей криптовалюты достиг отметок января 2018 года.

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Данные ведущего Coinmarketcap показали, что утром 26 июня стоимость биткоина составила 12,53 тыс. долл. С начала торгов курс вырос на 12%. Капитализация криптовалюты составила 226 млрд долл.

С начала 2019 года биткоин подорожал на 130%. При этом курс все еще продолжает оставаться ниже максимума 2017 года, когда он приближался к 20 тыс.

В 2018 году биткоин подешевел более чем на 80%, его стоимость опустилась ниже 3,5 тыс. долл. В феврале биткоин установил исторический рекорд самого длинного периода снижения цены за 10 лет своего существования. Обвал этой криптовалюты продолжался 411 дней подряд. Предыдущий антирекорд зафиксировали в декабре 2013 — январе 2015 года, когда снижение цены криптовалюты продолжалось 410 дней.

В начале апреля стоимость криптовалюта превысило 5 тыс. долл. впервые с ноября 2018 года. Впоследствии началось постепенное подорожание криптовалюты и 22 июня биткоин пробил отметку в 11 тыс. долл. Только за 21−22 июня криптовалюта подорожала на 1 тыс. долл.

Недавно руководство компании Facebook заявило, что анализирует возможность вознаграждения пользователей за просмотр рекламы, взаимодействие с контентом или совершения покупок через соцсеть. Предполагается делать это в особой криптовалюте, курс которой будет привязан к курсу доллара.