Біткоїн дорожчає: криптовалюта зміцніла до 12,5 тис. доларів

https://racurs.ua/ua/n123615-bitkoin-znovu-podorojchav-i-povernuvsya-do-pivtorarichnogo-maksymumu-infografika.html

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Вартість біткоїна вперше за півтора року перевищила 12 тис. дол. Курс провідної криптовалюти досягнув позначок січня 2018 року.

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Дані Coinmarketcap засвідчили, що вранці 26 червня вартість біткоїна склала 12,53 тис. дол. З початку торгів курс зріс на 12%. Капіталізація криптовалюти склала 226 млрд дол.

З початку 2019 року біткоїн подорожчав на 130%. При цьому курс все ще продовжує залишатися нижчим від максимуму 2017 року, коли він наближався до 20 тис.

У 2018 році біткоїн подешевшав більш ніж на 80%, його вартість опустилася нижче 3,5 тис. дол. У лютому біткоїн встановив історичний рекорд з найдовшого періоду зниження ціни за 10 років свого існування. Обвал цієї криптовалюти тривав 411 днів поспіль. Попередній антирекорд зафіксували у грудні 2013 — січні 2015 років, коли зниження ціни криптовалюти тривало 410 днів.

На початку квітня вартість криптовалюти перевищила 5 тис. дол. вперше з листопада 2018 року. Згодом почалося поступове здороження криптовалют й 22 червня біткоїн пробив позначку в 11 тис. дол. Тільки за 21−22 червня криптовалюта подорожчала на 1 тис. дол.

Нещодавно керівництво компанії Facebook заявило, що аналізує можливість винагороди користувачів за перегляд реклами, взаємодію з контентом або здійснення покупок через соцмережу. Передбачається робити це в особливій криптовалюті, курс якої буде прив’язаний до курсу долара.