Військові склади. Фото: Wikimapia

https://racurs.ua/ua/n123614-ssha-vydilyat-ukrayini-4-mln-dol-na-posylennya-zahystu-viyskovyh-skladiv.html

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Сполучені Штати Америки виділять на покращення захисту військових складів в Україні 4 млн дол. допомоги.

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Таке рішення було ухвалене у Вашингтоні на засіданні українсько-американської групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю зброї. Про це повідомило посольство України в США у Facebook.

Меморандум щодо надання Україні чергової допомоги від США підписали т. в.о. директора департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський та помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер у присутності посла України в США Валерія Чалого.

Як відомо, кілька років поспіль в Україні неодноразово траплялися пожежі на військових складах. Востаннє, у жовтні 2018 року, палав арсенал боєприпасів біля Ічні на Чернігівщині. У Міністерстві оборони причиною вибухів із подальшою кількаденною пожежею на об'єкті називали диверсію.

Нагадаємо, в Міністерстві фінансів заявили, що на забезпечення живучості військових складів в Україні у 2019 році вирішено спрямувати майже 1 млрд грн на додаток до раніше погоджених обсягів фінансування сектору оборони.