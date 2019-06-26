Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Військові склади. Фото: Wikimapia

США виділять Україні 4 млн дол. на посилення захисту військових складів

26 чер 2019, 08:51
999

Сполучені Штати Америки виділять на покращення захисту військових складів в Україні 4 млн дол. допомоги.

Loading...

Таке рішення було ухвалене у Вашингтоні на засіданні українсько-американської групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю зброї. Про це повідомило посольство України в США у Facebook.

Меморандум щодо надання Україні чергової допомоги від США підписали т. в.о. директора департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський та помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер у присутності посла України в США Валерія Чалого.

Як відомо, кілька років поспіль в Україні неодноразово траплялися пожежі на військових складах. Востаннє, у жовтні 2018 року, палав арсенал боєприпасів біля Ічні на Чернігівщині. У Міністерстві оборони причиною вибухів із подальшою кількаденною пожежею на об'єкті називали диверсію.

Нагадаємо, в Міністерстві фінансів заявили, що на забезпечення живучості військових складів в Україні у 2019 році вирішено спрямувати майже 1 млрд грн на додаток до раніше погоджених обсягів фінансування сектору оборони.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Вибухи на військових складах у Казахстані: кількість загиблих та поранених різко зросла (ВІДЕО)

Зросло число загиблих та постраждалих внаслідок вибухів на військових складах в місті Арись на півдні Казахстану. Вибухи забрали життя трьох осіб, а за медичною допомогою звернулися 70 мешканців

Світові новини
09:27

США виділять Україні 4 млн дол. на посилення захисту військових складів

На засіданні українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю зброї було вирішено, що США нададуть Україні допомогу в сфері зберігання боєприпасів на суму 4 млн доларів

Новини України
08:51

Зеленський звільнив Богдана з посади глави АП та призначив його керівником Офісу президента

У вівторок, 25 червня, президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, які стосуються кадрових призначень в Офісі президента. Керувати новоствореною структурою буде Андрій Богдан

Новини України
17:27   25 чер
Новини партнерів
Загрузка...