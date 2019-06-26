Военные склады. Фото: Wikimapia

https://racurs.ua/n123614-ssha-vydelyat-ukraine-4-mln-doll-na-usilenie-zaschity-voennyh-skladov.html

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Соединенные Штаты Америки выделят на улучшение защиты военных складов в Украине 4 млн долл. помощи.

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Такое решение было принято в Вашингтоне на заседании украинско-американской группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля оружия. Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

Меморандум о предоставлении Украине очередной помощи от США подписали в. и.о. директора департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский и помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер в присутствии посла Украины в США Валерия Чалого.

Как известно, несколько лет подряд в Украине неоднократно случались пожары на военных складах. Последний раз, в октябре 2018 года, горел арсенал боеприпасов у Ичне на Черниговщине. В Министерстве обороны причиной взрывов с последующим многодневной пожаром на объекте называли диверсию.

Напомним, в Министерстве финансов заявили, что на обеспечение живучести военных складов в Украине в 2019 году решено направить почти 1 млрд грн в дополнение к ранее согласованных объемов финансирования сектора обороны.