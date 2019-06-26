Заседание ПАСЕ. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/n123617-pase-segodnya-rassmotrit-objalovanie-polnomochiy-delegacii-rf.html

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Парламентская ассамблея Совета Европы 26 июня рассмотрит обжалование полномочий российской делегации.

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Решение по обжалованию ПАСЕ должна принять также сегодня после обеда. Ранее группа депутатов обжаловала полномочия российской делегации сразу по двум процедурам. Предложение грузинского делегата Нино Гогадзе относительно обжалования полномочий поддержали около 50 депутатов. Об этом сообщает «Европейская правда».

Тем временем, комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ, которые были обжалованы 25 июня.

Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены, — сообщается на сайте Ассамблеи.

Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла решение, которое позволит вернуться российской делегации в Ассамблею после пяти лет санкций. Принятая резолюция может затруднить или заблокировать наложения санкций на делегацию Российской Федерации и обеспечить ее возвращение без исполнения международных обязательств, связанных с войной на Донбассе и оккупацией украинского полуострова Крым.

После этого новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован этим решением. Глава государства выразил надежду, что теперь Ассамблея будет отстаивать возвращение украинских военнопленных моряков.