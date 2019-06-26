В Росії назвали умову звільнення українських військовополонених моряків – МЗС. Фото: Україна реалії

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Ракурс

У Росії назвали свою умову повернення українських військовополонених моряків в Україну. Міністерство закордонних справ України назвало пропозицію цинічною та вимагає, щоб Росія виконала наказ Міжнародного трибуналу ООН з морського права, згідно з яким, агресор має відпустили моряків та створити безперешкодні умови для їхнього повернення в Україну.

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Нота від Міністерства закордонних справ Російської Федерації була отримана напередодні і сьогодні в українському МЗС дали відповідь. Росія запропонувала повернути моряків, якщо Україна надасть письмові гарантії участі у продовженні кримінального переслідування військовополонених згідно з російським законодавством. Про це повідомляється у прес-службі МЗС.

У відомстві заявили, що російська пропозиція загострює спір між країнами стосовно імунітетів військовослужбовців та військових кораблів, а також наголосили, що Міжнародний трибунал вже поінформований про ноту від РФ.

МЗС зазначило, що для припинення незаконного переслідування моряків Росія має наявні механізми у своєму законодавстві, а також багатосторонні міжнародні договори, сторонами яких є Україна та Росія.

Україна вимагає, щоб в РФ повідомили, коли та де звільнять українців і повернуть під контроль України військові кораблі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні військовополонений український моряк Віктор Беспальченко одружився на Тетяні Шевченко. Реєстрація шлюбу пройшла в російському СІЗО «Лефортово».