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Ракурс
В России назвали условие освобождения украинских военнопленных моряков – МИД. Фото: Україна реалії

В России назвали условие освобождения украинских военнопленных моряков — МИД

26 июн 2019, 19:10
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В России назвали свое условие возвращения украинских военнопленных моряков в Украину. Министерство иностранных дел Украины назвало предложение циничным и требует, чтобы Россия выполнила приказ Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому, агрессор должен отпустили моряков и создать беспрепятственные условия для их возвращения в Украину.

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Нота Министерства иностранных дел Российской Федерации была получена накануне и сегодня в украинском МИД дали ответ. Россия предложила вернуть моряков, если Украина предоставит письменные гарантии участия в продолжении уголовного преследования военнопленных согласно российскому законодательству. Об этом сообщается в пресс-службе МИД.

В ведомстве заявили, что российское предложение обостряет спор между странами относительно иммунитетов военнослужащих и военных кораблей, а также подчеркнули, что Международный трибунал уже проинформирован о ноте от РФ.

МИД отметил, что для прекращения незаконного преследования моряков Россия имеющиеся может использовать механизмы в своем законодательстве, а также международные договоры, сторонами которых являются Украина и Россия.

Украина требует, чтобы в РФ сообщили, когда и где освободят украинцев и вернут под контроль Украины военные корабли.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня военнопленный украинский моряк Виктор Беспальченко женился на Татьяне Шевченко. Регистрация брака прошла в российском СИЗО «Лефортово».

Источник: Ракурс


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