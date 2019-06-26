Уголь из Донбасса Россия продает в 19 стран. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n123654-ugol-iz-donbassa-rossiya-prodaet-v-19-stran.html

Ракурс

Уголь из оккупированного Донбасса поставляется Россией в 19 стран мира. С марта 2017 года по декабрь прошлого года было продано почти 6 млн тонн угля.

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Основными потребителями донбасского угля стали Турция (почти 3 млн тонн угля) и Европа. Лидерами закупок являются Румыния (1,02 млн тонн), Бельгия (876 тыс. 990 тонн), Польша (333 тыс. 132 тонны), Болгария (129 тыс. 176 тонн). Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на исследование крупной украинской энергокомпании, которое есть в распоряжении издания.

Также среди потребителей угля из оккупированных территорий оказались Грузия, Канада и Египет. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий заявляет, что из региона ежегодно вывозится уголь на сумму 288 млн долл. (2,8 млн тонн).

По данным Федеральной таможни России, в страну за 2015 год из Донбасса ввезли около 1,3 млн тонн антрацита, а затем поставки упали до 940 тыс. тонн (2016 год) и 890 тыс. тонн (2017 год) угольной контрабанды. Согласно расследованию The Washington Post, махинации проворачиваются через банковскую систему непризнанной Южной Осетии.

Половину незаконно добытого топлива используют российские потребители и половину экспортируют в другие страны. В схеме, по информации издания, также задействована структура беглого предпринимателя Сергея Курченко («Газ Альянс»).

Как ранее сообщал «Ракурс», во Львовской области частично продолжили добычу угля после выплат задолженности по зарплате.