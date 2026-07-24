Армия РФ казнила украинского военнопленного в Донецкой области. Фото:

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Російські окупаційні війська розстріляли полоненого українського захисника в Донецькій області.

Злочин стався 13 липня о 14.42 в районі окупованого села Ялта Комарської сільської громади. Після того, як бійця взяли в полон, загарбники допитали його. А після допиту один росіянин наказав розстріляли полоненого. Інший окупанти виконав злочинний наказ. Про це 24 липня повідомили Офіс генерального прокурора та Донецька обласна прокуратура.

Правоохоронці вже почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Слідчі намагаються встановити всі обставини події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

В ОГП наголосили, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, у березні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські війська стратили 337 українських військовополонених. Крім того, понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур з боку окупантів.