Вугілля з Донбасу Росія продає в 19 країн. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n123654-vugillya-z-donbasu-rosiya-prodaie-v-19-krayin.html

Ракурс

Вугілля з окупованого Донбасу поставляється Росією в 19 країн світу. З березня 2017 року по грудень минулого року було продано майже 6 млн тон вугілля.

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Основними споживачами донбаського вугілля стали Туреччина (майже 3 млн тон вугілля) і Європа. Лідерами закупівель є Румунія (1,02 млн тон), Бельгія (876 тис. 990 тон), Польща (333 тис. 132 тони), Болгарія (129 тис. 176 тон). Про це повідомляє LIGA.net, посилаючись на дослідження великої української енергокомпанії, яке є в розпорядженні видання.

Також серед споживачів вугілля з окупованих територій виявилися Грузія, Канада і Єгипет. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій заявляє, що з регіону щорічно вивозиться вугілля на суму 288 млн дол. (2,8 млн тон).

За даними Федеральної митниці Росії, в країну за 2015 рік з Донбасу ввезли близько 1,3 млн тон антрациту, а потім поставки впали до 940 тис. тон (2016 рік) і 890 тис. тон (2017 рік) вугільної контрабанди. Згідно з розслідуванням The Washington Post, махінації проводяться через банківську систему невизнаної Південної Осетії.

Половину незаконно добутого палива використовують російські споживачі і половину експортують в інші країни. У схемі, за інформацією видання, також задіяна структура підприємця-втікача Сергія Курченко («Газ Альянс»).

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Львівській області частково продовжили видобуток вугілля після виплат заборгованості із зарплати.