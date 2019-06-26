У ДБР прокоментували сьогоднішні обшуки

Очільник ДБР Роман Труба, фото: «LIGA.net»

https://racurs.ua/ua/n123653-u-dbr-prokomentuvaly-sogodnishni-obshuky.html

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У Держбюро розслідувань (ДБР) прокоментували сьогоднішні резонансні обшуки.

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За словами очільника відомства Романа Труби, співробітники ДБР та Генпрокуратури проводять40 обшуків за місцями проживання посадовців Міноборони, працівників комерційних структур, а також в офісних приміщеннях в межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі для потреб ЗСУ майна за завищеними цінами. Про це Труба заявив під час сьогоднішнього брифінгу, повідомляє телеканал «112 Україна».

За словами Труби, йдеться про тендер на закупівлю бронежилетів, проведений на початку цього року, в межах якого було закуплено 30 тис. бронежилетів поганої якості. Крім того, встановлено факти закупівлі наметів, непридатних для проживання.

Нами було встановлено, що троє з п’яти бронежилетів реально прострілюються, — заявив директор ДБР.

Чиновник зазначив, що відповідні злочинні дії призвели до збитків на суму 100 млн грн. Водночас він відмовився назвати фірму, котра здійснювала постачання бронежилетів.

Труба повідомив, що під час обшуків за цією справою були вилучені 11 тис. бронежилетів.

Наразі підозру нікому не оголошено.

Нагадаємо, сьогодні відбулися обшуки в кандидата в народні депутати від партії «Європейська солідарність» Юрія Бірюкова. За словами Бірюкова, в нього вилучили стару флешку на 64 мегабайти і дві чернетки із довідками Міноборони.