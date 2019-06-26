В ГБР прокомментировали сегодняшние обыски

Глава ГБР Роман Труба, фото: «LIGA.net»

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В Госбюро расследований (ГБР) прокомментировали сегодняшние резонансные обыски.

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По словам главы ведомства Романа Трубы, сотрудники ГБР и Генпрокуратуры проводят 40 обысков по местам жительства должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур, а также в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства по закупке для нужд ВСУ имущества по завышенным ценам. Об этом Труба заявил в ходе сегодняшнего брифинга, сообщает телеканал «112 Украина».

По словам Трубы, речь идет о тендере на закупку бронежилетов, проведенном в начале этого года, в рамках которого были закуплены 30 тыс. бронежилетов плохого качества. Кроме того, установлены факты закупки палаток, непригодных для проживания.

Нами было установлено, что трое из пяти бронежилетов реально простреливаются, — заявил директор ГБР.

Чиновник отметил, что соответствующие преступные действия привели к убыткам на сумму 100 млн грн. В то же время он отказался назвать фирму, которая осуществляла поставки бронежилетов.

Труба сообщил, что во время обысков по этому делу были изъяты 11 тыс. бронежилетов.

Сейчас подозрение никому не объявлено.

Напомним, сегодня прошли обыски у кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова. По словам Бирюкова, у него изъяли старую флешку на 64 мегабайта и два черновика со справками Минобороны.