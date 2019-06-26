Обыск у Бирюкова: следователи ГБР изъяли старую флешку и два черновика, фото — Фейсбук Ю.Бирюкова

https://racurs.ua/n123642-staraya-fleshka-i-dva-chernovika-birukov-rasskazal-chto-u-nego-izyalo-gbr-video.html

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Кандидат в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрий Бирюков прокомментировал результаты обыска, который провели у него дома следователи Государственного бюро расследований 26 июня.

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Бирюкову не объяснили, в рамках какого именно уголовного расследования он фигурирует, является ли он свидетелем или подозреваемым в производстве.

Во время обыска у него изъяли старую флешку на 64 мегабайта и два черновика со справками Минобороны. Бирюков пояснил, что заказал эти документы, когда был советником министра обороны Полторака.

В постановлении суда отсутствует фабула дела. Следственный судья в рамках какого-то уголовного производства просто разрешил провести обыск. Это что-то связанное с поставками вещевого обеспечения, — заявил Бирюков журналистам после окончания обыска.

Он напомнил, что был советником министра обороны, но не работал в ведомстве и не имел права подписи. Бирюков подозревает, что дело может быть связано с возможными политическими притеснениями и переделом рынка армейского снабжения.

За пять лет мы сломали коррупционные схемы на десятки миллиардов гривен. Основные из них касались вещевого обеспечения армии. Некоторые фирмы много лет работали с Минобороны, а мы выбивали оттуда фирмы, которые зашли еще в 2006—2007 годах. Озвучивается фамилия Юра «Енакиевский», — сообщил Бирюков.

Юрий Бирюков в августе 2014 года стал советником Порошенко, затем — советником министра обороны Степана Полторака. Сейчас он баллотируется в Раду в списке партии «Европейская солидарность».

Эта политическая сила считает обыск у Бирюкова политическим давлением и преследованием.