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Обшук у Бірюкова: слідчі ДБР вилучили стару флешку і дві чернетки, фото — Фейсбук Ю.Бірюкова
Стара флешка і дві чернетки: Бірюков розповів, що в нього вилучило ДБР (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n123642-stara-fleshka-i-dvi-chernetky-birukov-rozpoviv-scho-v-nogo-vyluchylo-dbr-video.htmlРакурс
Кандидат у народні депутати від партії «Європейська солідарність» Юрій Бірюков прокоментував результати обшуку, який провели у нього вдома слідчі Державного бюро розслідувань 26 червня.
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Бірюкову не пояснили, у рамках якого саме кримінального розслідування він фігурує, чи є він свідком або підозрюваним у провадженні.
Під час обшуку у нього вилучили стару флешку на 64 мегабайти і дві чернетки із довідками Міноборони. Бірюков пояснив, що замовив ці документи, коли був радником міністра оборони Полторака.
В ухвалі суду відсутня фабула справи. Слідчий суддя в рамках якогось кримінального провадження просто дозволив провести обшук. Це щось пов’язане із поставками речового забезпечення, — заявив Бірюков журналістам після закінчення обшуку.
Він нагадав, що був радником міністра оборони, тобто не працював у відомстві і не мав права підпису. Бірюков підозрює, що справа може бути пов’язана із ймовірними політичними утисками і переділу ринку армійського постачання.
За п’ять років ми зламали корупційних схем на десятки мільярдів гривень. Основні з них стосувалися речового забезпечення армії. Дехто багато років працював із Міноборони, а ми вибивали фірми, які зайшли ще у 2006−2007 роках. Озвучується прізвище Юра «Єнакієвський», — повідомив Бірюков.
Юрій Бірюков у серпні 2014 року став радником Порошенка, згодом — радником міністра оборони Степана Полторака. Нині він балотується у Раду в списку партії «Європейська солідарність».
Ця політична сила вважає обшук в Бірюкова політичним тиском і переслідуванням.
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