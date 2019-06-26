Обшук у Бірюкова: слідчі ДБР вилучили стару флешку і дві чернетки, фото — Фейсбук Ю.Бірюкова

https://racurs.ua/ua/n123642-stara-fleshka-i-dvi-chernetky-birukov-rozpoviv-scho-v-nogo-vyluchylo-dbr-video.html

Ракурс

Кандидат у народні депутати від партії «Європейська солідарність» Юрій Бірюков прокоментував результати обшуку, який провели у нього вдома слідчі Державного бюро розслідувань 26 червня.

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Бірюкову не пояснили, у рамках якого саме кримінального розслідування він фігурує, чи є він свідком або підозрюваним у провадженні.

Під час обшуку у нього вилучили стару флешку на 64 мегабайти і дві чернетки із довідками Міноборони. Бірюков пояснив, що замовив ці документи, коли був радником міністра оборони Полторака.

В ухвалі суду відсутня фабула справи. Слідчий суддя в рамках якогось кримінального провадження просто дозволив провести обшук. Це щось пов’язане із поставками речового забезпечення, — заявив Бірюков журналістам після закінчення обшуку.

Він нагадав, що був радником міністра оборони, тобто не працював у відомстві і не мав права підпису. Бірюков підозрює, що справа може бути пов’язана із ймовірними політичними утисками і переділу ринку армійського постачання.

За п’ять років ми зламали корупційних схем на десятки мільярдів гривень. Основні з них стосувалися речового забезпечення армії. Дехто багато років працював із Міноборони, а ми вибивали фірми, які зайшли ще у 2006−2007 роках. Озвучується прізвище Юра «Єнакієвський», — повідомив Бірюков.

Юрій Бірюков у серпні 2014 року став радником Порошенка, згодом — радником міністра оборони Степана Полторака. Нині він балотується у Раду в списку партії «Європейська солідарність».

Ця політична сила вважає обшук в Бірюкова політичним тиском і переслідуванням.