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У Станиці Луганській відбувся перший етап відводу сторін від околиць міста, фото: «Телеканал 24»

У Станиці Луганській розпочалося розведення військ — штаб ООС

26 чер 2019, 15:20
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У місті Станиця Луганська Луганської області розпочалося розведення військ.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що українські військовослужбовці залишили одну з позицій, яка розташована перед контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Станиця Луганська».

Відведення військ відбувалося під наглядом ОБСЄ. Представники цієї організації перебували по обидві сторони. За відведенням спостерігав командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський.

За його словами, це перший етап відводу сторін від околиць міста.

Відведення українських військовослужбовців відбулося після запуску сигнальних ракет з нашого боку та з боку бойовиків.

Наразі не відомо, чи відвів своїх військових противник, за цим уже стежать представники наглядової місії ОБСЄ, — зазначають у прес-службі ООС.

Тим часом ЗМІ сепаратистів заявляють, що так звана «народна міліція ЛНР» після запуску сигнальної ракети також почала відведення сил в районі Станиці Луганської. Бойовики заявляють, що процес розведення сил на ділянці лінії зіткнення у Станиці Луганській триватиме до трьох днів.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила вийшли до околиць Донецька.

Джерело: Ракурс


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