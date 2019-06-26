Терористи ДНР назвали імена ліквідаторів Захарченка. Фото: Утро

https://racurs.ua/ua/n123640-terorysty-dnr-nazvaly-imena-likvidatoriv-zaharchenka.html

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Олександр Захарченко, ватажок терористичної організації ДНР, був ліквідований Андрієм Байдалою та Сергієм Моториним, заявили сьогодні представники угруповання.

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Вказані особи нібито працюють на Службу безпеки України (СБУ), стверджують у так званому МВС ДНР.

Байдала нібито віддав наказ про ліквідацію Захарченка та керував групу «українських диверсантів». Сепаратисти стверджують, що він — агент 5-го департаменту контррозвідки СБУ, а Моторин — представник 2-го відділу 5-го управління департаменту контррозвідки цієї спецслужби. На думку бойовиків, створювалися ці підрозділи за участю Центрального розвідуправління США для організацією терактів на окупованих ДНР територіях.

Також Моторину члени ДНР приписали ліквідацію бойовика Мотороли (росіянина Арсена Павлова).

Крім того, ДНР заявила про затримання трьох осіб, нібито завербованих СБУ для вчинення терактів і вбивств ватажків терористичної організації.

Речник СБУ Олена Гітлянська у відповідь на ці повідомлення заявила, що спецслужба не коментує фейки терористів.

Нагадаємо, Захарченка ліквідували 31 серпня 2018 року внаслідок детонації вибухового пристрою у розташованому в центрі окупованого Донецька кафе «Сепар».