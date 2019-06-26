Возвращение России в ПАСЕ: ассамблея подтвердила полномочия делегации РФ

https://racurs.ua/n123625-moskva-vozvraschaetsya-v-pase-assambleya-podtverdila-polnomochiya-delegacii-rf.html

Ракурс

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 26 июня рассмотрела вопрос обжалования полномочий делегации России и подтвердила их без ограничения.

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За проголосовали 116 депутатов, против — 52 и 15 депутатов воздержались. Об этом сообщает «Европейская правда».

Это решение позволит россиянам немедленно вернуться в сессионный зал ПАСЕ. Группа депутатов обжаловала полномочия российской делегации по двум процедурами. В первой половине дня 26 июня стало известно, что комитет по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ.

Вчера украинские делегаты в ПАСЕ заявили о прекращении участия в работе сессии организации. Вместо этого делегация сосредоточилась на обжаловании полномочий России в ПАСЕ. Также делегаты обратились к украинскому парламенту с просьбой рассмотреть возможность прекращения участия Украины в работе ПАСЕ, а также временно заблокировали назначение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на должность вице-спикера ПАСЕ.

Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла решение, которое позволит вернуться российской делегации в Ассамблее после пяти лет санкций. Принятая резолюция может осложнить или заблокировать наложения санкций на делегацию Российской Федерации и обеспечить ее возвращение без выполнения международных обязательств, связанных с войной в Донбассе и оккупации украинского полуострова Крым.