Під Києвом 70 пожежників гасили масштабну пожежу. Фото: ДСНС

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Ракурс

Під Києвом локалізували масштабну пожежу. У селі Петропавлівська Борщагівка спалахнули складські приміщення на площі 2,5 тис. м кв. (загальна площа території 3,5 тис. кв. м).

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Пожежа почалась близько 19.30 вечора. На місце викликали 70 осіб особистого складу та залучили 14 одиниць пожежної техніки. Про це повідомляє прес-служба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 21.30 пожежу локалізували. Внаслідок надзвичайної ситуації постраждалих та загиблих немає. Встановлено, що складські приміщення використовували для зберігання секонд-хенду.

Наразі пожежники створюють резерв сил на місці. Загрози перекидання полум’я на сусідні приміщення немає.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями під Києвом спалахнула масштабна пожежа на металобазі.