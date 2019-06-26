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Під Києвом 70 пожежників гасили масштабну пожежу. Фото: ДСНС

Під Києвом 70 пожежників гасили масштабну пожежу (ФОТО, ВІДЕО)

26 чер 2019, 22:02
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Під Києвом локалізували масштабну пожежу. У селі Петропавлівська Борщагівка спалахнули складські приміщення на площі 2,5 тис. м кв. (загальна площа території 3,5 тис. кв. м).

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Пожежа почалась близько 19.30 вечора. На місце викликали 70 осіб особистого складу та залучили 14 одиниць пожежної техніки. Про це повідомляє прес-служба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа під Києвом. Фото: ДСНС

Станом на 21.30 пожежу локалізували. Внаслідок надзвичайної ситуації постраждалих та загиблих немає. Встановлено, що складські приміщення використовували для зберігання секонд-хенду.

Пожежа у Петропавлівській Борщагівці

Наразі пожежники створюють резерв сил на місці. Загрози перекидання полум’я на сусідні приміщення немає.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями під Києвом спалахнула масштабна пожежа на металобазі.

Джерело: Ракурс


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