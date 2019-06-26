Под Киевом 70 пожарных тушили масштабный пожар (ФОТО)

https://racurs.ua/n123660-pod-kievom-70-pojarnyh-tushili-masshtabnyy-pojar-foto.html

Ракурс

Под Киевом локализован масштабный пожар. В селе Петропавловская Борщаговка вспыхнули складские помещения на площади 2,5 тыс. м кв.(Общая площадь территории 3,5 тыс. м кв.).

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Пожар начался около 19.30 вечера. На место вызвали 70 человек личного состава и привлекли 14 единиц пожарной техники. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 21.30 пожар локализован. Вследствие чрезвычайной ситуации пострадавших и погибших нет. Установлено, что складские помещения использовали для хранения секонд-хенда.

Сейчас пожарные создают резерв сил на месте. Угрозы переброски пламени на соседние помещения нет.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях под Киевом вспыхнул масштабный пожар на металлобазе.