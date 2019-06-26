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Украинка Хавалджи потеснила россиянку Оршуш в полуфинале Европейских игр по вольной борьбе. Фото: НОК

Украинка Хавалджи потеснила россиянку Оршуш в полуфинале Европейских игр по вольной борьбе

26 июн 2019, 21:39
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На Европейских играх в Минске украинская спортсменка Юлия Хавалджи победила россиянку Стальвиру Оршуш, которая является действующей чемпионкой Европы.

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Теперь Хавалджи сразится в финале Европейских игр по вольной борьбе со спортсменкой из Швеции Софией Маттссон. Отметим, что Хавалджи сражается в категории до 53 кг. Об этом сообщает Ua-Football.

Во время поединка за место в финале Юлия сначала уступала Оршуш, но за последние 10 секунд стремительно набрала 4 очка и одержала победу со счетом 7:4.

Хавалджи была не единственной, кто выступал от Украины в вольной борьбе, однако они сразятся за бронзу. Так, Мурази Мчедлидзе (до 97 кг) проиграл представителю Азербайджана Нурмагомеду Гаджиеву (0:7), Алла Черкасова (до 68 кг) уступила с небольшим счетом российской спортсменке Анастасии Братчиковой (2:4), а Хор Оганесян (до 65 кг) сразился с Гаджи Алиевым со счетом 4:4.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня украинские гребцы завоевали серебро на Европейских играх.


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Украинка Хавалджи потеснила россиянку Оршуш в полуфинале Европейских игр по вольной борьбе

Украинская спортсменка Юлия Хавалджи потеснила в финале первенства по вольной борьбе россиянку Стальвиру Оршуш. Действующая чемпионка Европы уступила украинке на Европейских играх

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21:39
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