Украинка Хавалджи потеснила россиянку Оршуш в полуфинале Европейских игр по вольной борьбе. Фото: НОК

https://racurs.ua/n123659-ukrainka-havaldji-potesnila-rossiyanku-orshush-v-polufinale-evropeyskih-igr-po-volnoy-borbe.html

Ракурс

На Европейских играх в Минске украинская спортсменка Юлия Хавалджи победила россиянку Стальвиру Оршуш, которая является действующей чемпионкой Европы.

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Теперь Хавалджи сразится в финале Европейских игр по вольной борьбе со спортсменкой из Швеции Софией Маттссон. Отметим, что Хавалджи сражается в категории до 53 кг. Об этом сообщает Ua-Football.

Во время поединка за место в финале Юлия сначала уступала Оршуш, но за последние 10 секунд стремительно набрала 4 очка и одержала победу со счетом 7:4.

Хавалджи была не единственной, кто выступал от Украины в вольной борьбе, однако они сразятся за бронзу. Так, Мурази Мчедлидзе (до 97 кг) проиграл представителю Азербайджана Нурмагомеду Гаджиеву (0:7), Алла Черкасова (до 68 кг) уступила с небольшим счетом российской спортсменке Анастасии Братчиковой (2:4), а Хор Оганесян (до 65 кг) сразился с Гаджи Алиевым со счетом 4:4.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня украинские гребцы завоевали серебро на Европейских играх.