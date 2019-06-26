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Ракурс
Українка Хавалджи потіснила росіянку Оршуш в півфіналі Європейських ігор з вільної боротьби. Фото: НОК

Українка Хавалджи потіснила росіянку Оршуш в півфіналі Європейських ігор з вільної боротьби

26 чер 2019, 21:39
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На Європейських іграх в Мінську українська спортсменка Юлія Хавалджи перемогла росіянку Стальвіру Оршуш, яка є чинною чемпіонкою Європи.

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Тепер Хавалджи битиметься у фіналі Європейських ігор з вільної боротьби зі спортсменкою з Швеції Софією Маттссон. Зазначимо, що Хавалджи бореться в категорії до 53 кг. Про це повідомляє Ua-Football.

Під час поєдинку за місце у фіналі Юлія спочатку поступалася Оршуш, але за останні 10 секунд стрімко набрала 4 очки і здобула перемогу з рахунком 7: 4.

Хавалджи була не єдиною, хто виступав від України у вільній боротьбі, проте вони битимуться за бронзу. Так, Муразов Мчедлідзе (до 97 кг) програв представнику Азербайджану Нурмагомедов Гаджиєва (0: 7), Алла Черкасова (до 68 кг) поступилася з невеликим рахунком російській спортсменці Анастасії Братчикова (2: 4), а Хор Оганесян (до 65 кг) змагався з Гаджі Алієвим з рахунком 4: 4.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні українські веслувальники завоювали срібло на Європейських іграх.


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