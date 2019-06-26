Повернення Росії в ПАРЄ: сім національних делегацій оголосили демарш. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n123658-povernennya-rosiyi-v-parie-sim-nacionalnyh-delegaciy-ogolosyly-demarsh.html

Ракурс

Повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) викликало бурхливе обурення делегатів семи країн-членів Ради Європи. Представники держави заявили про спільний протест.

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Делегати України, Польщі, Грузії, Словаччини, Латвії, Литви та Естонії оголосили демарш. У спільній заяві вказується, що безумовне повернення російської делегації суперечить основним цінностям Ради Європи та статуту Асамблеї, адже Росія не виконала жодної з вимог світової спільноти. Про це повідомляє«Європейська правда».

Делегати наголосили, що Асамблея повернула представників країни, яка здійснила збройну агресію, отруєння, намагається дестабілізувати демократію в Європі і порушує права своїх громадян, а ПАРЄ у відповідь посилає їй неправильні сигнали.

Українські представники залишають ПАРЄ щонайменше до кінця тижня. Решта делегатів, які підтримують українську позицію, вирішили залишитися, щоб проголосувати по резолюції по Борису Нємцову, яка буде розглядатися в четвер.

Зазначимо, що сьогодні Асамблея розглядала оскарження повноважень російської делегації відразу за двома процедурам. Група депутатів намагалася перешкодити Росії повернутися в ПАРЄ, але зазнала невдачі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», російським делегатам дозволили повернутися в ПАРЄ без виконання озвучених Асамблеєю вимог.