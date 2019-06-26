Возвращение России в ПАСЕ: семь национальных делегаций объявили демарш. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/n123658-vozvraschenie-rossii-v-pase-sem-nacionalnyh-delegaciy-obyavili-demarsh.html

Ракурс

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) вызвало бурное негодование делегатов семи стран-членов Совета Европы. Представители государства заявили о совместном протесте.

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Делегаты Украины, Польши, Грузии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии объявили демарш. В общем заявлении указывается, что безусловное возвращение российской делегации противоречит основным ценностям Совета Европы и уставу Ассамблеи, ведь Россия не выполнила ни одно из требований мирового сообщества. Об этом сообщает «Европейская правда».

Делегаты подчеркнули, что Ассамблея вернула представителей страны, которая совершила вооруженную агрессию, отравления, пытается дестабилизировать демократию в Европе и нарушает права своих граждан, а ПАСЕ в ответ посылает ей неправильные сигналы.

Украинские представители покидают ПАСЕ по меньшей мере до конца недели. Остальные делегаты, которые поддерживают украинскую позицию, решили остаться, чтобы проголосовать по резолюции по Борису Немцову, которая будет рассматриваться в четверг.

Отметим, что сегодня Ассамблея рассматривала обжалование полномочий российской делегации сразу по двум процедурам. Группа депутатов пыталась помешать России вернуться в ПАСЕ, но потерпела неудачу.

Как ранее сообщал «Ракурс», российским делегатам разрешили вернуться в ПАСЕ без выполнения озвученных Ассамблеей требований.