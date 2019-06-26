Зеленский подал в Раду неотложный законопроект о снижении стоимости электроэнергии. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n123657-zelenskiy-podal-v-radu-neotlojnyy-zakonoproekt-o-snijenii-stoimosti-elektroenergii.html

Ракурс

В Верховную Раду новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект о снижении стоимости электроэнергии. Глава государства определил документ как неотложный

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Законопроект № 10401 о снижении стоимости электроэнергии уже зарегистрирован в парламенте, однако самого текста законопроекта еще нет. Об этом сообщается на сайте Рады.

Сейчас документ передали на последний этап прохождения — на рассмотрение руководству. Главным комитетом на сайте определен Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Как известно, Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила ряд решений, которые необходимы для запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля этого года.

Президент Зеленский предложил Раде отложить запуск рынка на один год, чтобы эксперты главы государства имели возможность изучить готовность украинской экономики к внедрению нового рынка электроэнергии. Соответствующий законопроект Зеленский внес в парламент 10 июня.

Как ранее сообщал «Ракурс», Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса одобрил законопроект, предусматривающий перенос даты введения рынка э/э на три месяца.