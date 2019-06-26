Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський подав до Ради невідкладний законопроект про зниження вартості електроенергії. Фото: УНИАН

Зеленський подав до Ради невідкладний законопроект про зниження вартості електроенергії

26 чер 2019, 20:00
999

До Верховної Ради новообраний президент України Володимир Зеленський подав законопроект про зниження вартості електроенергії. Голова держави визначив документ як невідкладний

Loading...

Законопроект № 10401 про зниження вартості електроенергії вже зареєстрований у парламенті, однак самого тексту законопроекту ще немає. Про це повідомляється на сайті Ради.

Наразі документ передали на останній етап проходження — на розгляд керівництву. Головним комітетом на сайті визначено Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Законопроект Зеленського про зниження вартості електроенергії. Фото: Верховна Рада

Як відомо, Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила низку рішень, які необхідні для запуску нового ринку електроенергії з 1 липня цього року.

Президент Зеленський запропонував Раді відкласти запуск ринку на один рік, щоб експерти голови держави мали змогу вивчити готовність української економіки до впровадження нового ринку електроенергії. Відповідний законопроект Зеленський вніс до парламенту 10 червня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу схвалив законопроект, який передбачає перенесення дати впровадження ринку е/е на три місяці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Повернення Росії в ПАРЄ: сім національних делегацій оголосили демарш

Через повернення Росії в ПАРЄ в Страсбурзі делегації семи країн-членів Ради Європи оголосили демарш. Делегати заявляють, то рішення суперечить основним цінностям Ради Європи та статуту Асамблеї

Світові новини
20:45

Злочини проти Майдану: суд відпустив колишнього очільника київської СБУ Щеголєва під домашній арешт

Суд відпустив під цілодобовий домашній арешт колишнього очільника київської СБУ Олександра Щеголєва, якого звинувачують в організації та здійсненні силового штурму Майдану

Новини України
15:59
Новини партнерів
Загрузка...