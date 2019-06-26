Зеленський подав до Ради невідкладний законопроект про зниження вартості електроенергії. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n123657-zelenskyy-podav-do-rady-nevidkladnyy-zakonoproekt-pro-znyjennya-vartosti-elektroenergiyi.html

Ракурс

До Верховної Ради новообраний президент України Володимир Зеленський подав законопроект про зниження вартості електроенергії. Голова держави визначив документ як невідкладний

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Законопроект № 10401 про зниження вартості електроенергії вже зареєстрований у парламенті, однак самого тексту законопроекту ще немає. Про це повідомляється на сайті Ради.

Наразі документ передали на останній етап проходження — на розгляд керівництву. Головним комітетом на сайті визначено Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Як відомо, Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила низку рішень, які необхідні для запуску нового ринку електроенергії з 1 липня цього року.

Президент Зеленський запропонував Раді відкласти запуск ринку на один рік, щоб експерти голови держави мали змогу вивчити готовність української економіки до впровадження нового ринку електроенергії. Відповідний законопроект Зеленський вніс до парламенту 10 червня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу схвалив законопроект, який передбачає перенесення дати впровадження ринку е/е на три місяці.