Євген Панов, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n123656-utrymuvanyy-v-rosiyi-politv-yazen-ievgen-panov-potrebuie-nevidkladnoyi-medychnoyi-dopomogy.html

Ракурс

Утримуваний в колонії № 6 в російського міста Омська український політв’язень Євген Панов потребує невідкладної медичної допомоги.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Омбудсмен зазначає, що до неї звернувся брат політв’язня, котрий повідомив, що 20 червня Панова відвідав його адвокат, який був приголомшений станом здоров’я свого підзахисного.

Політв’язень скаржиться на погіршення зору, постійний головний біль та проблеми із зубами. Медична допомога йому вчасно не надається.

Крім того, харчується Панов з проміжками у 15 годин, що також створює ризики для здоров’я.

Денісова зазначає, що політв’язень також опинився і в інформаційній ізоляції, оскільки йому заборонено отримувати періодику.

У зв’язку з цією ситуацією український омбудсмен невідкладно звернулася до свого російського колеги Тетяни Москалькової щодо забезпечення дотримання прав Панова, а також сприяння в наданні йому необхідної медичної допомоги.

Тримаю ситуацію на контролі, — зазначила Денісова.

Панова росіяни затримали в серпні 2016 року в Криму за звинуваченнями у нібито намірах здійснити диверсії на окупованому півострові. Сам Панов заявляє, що російські силовики його викрали. 13 липня 2018 року його засудили до восьми років ув’язнення в колонії суворого режиму.

У лютому цього року стало відомо, що Панова перевели до колонії № 6 Омська, відомої знущаннями та катуваннями з боку адміністрації.

Нагадаємо, у червні минулого адвокат Ольга Дінзе повідомила, що Панова катували у в’язниці, вимагаючи підписати заздалегідь підготовані зізнання.