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Ракурс
Евгений Панов, фото: ТАСС

Удерживаемый в России политзаключенный Евгений Панов нуждается в неотложной медицинской помощи — Денисова

26 июн 2019, 19:14
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Удерживаемый в колонии № 6 у российского города Омска украинский политзаключенный Евгений Панов требует неотложной медицинской помощи.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Омбудсмен отмечает, что к ней обратился брат политзаключенного, сообщивший, что 20 июня Панова посетил его адвокат, который был потрясен состоянием здоровья своего подзащитного.

Политзаключенный жалуется на ухудшение зрения, постоянную головную боль и проблемы с зубами. Медицинская помощь ему вовремя не предоставляется.

Кроме того, питается Панов с промежутками в 15 часов, что также создает риски для здоровья.

Денисова отмечает, что политзаключенный также оказался и в информационной изоляции, поскольку ему запрещено получать периодику.

В связи с этой ситуацией украинский омбудсмен безотлагательно обратилась к своему российскому коллеге Татьяны Москальковой относительно обеспечения соблюдения прав Панова, а также содействия в предоставлении ему необходимой медицинской помощи.

Держу ситуацию на контроле, — отметила Денисова.

Панова россияне задержали в августе 2016 года в Крыму по обвинению в якобы намерении совершить диверсии на оккупированном полуострове. Сам Панов заявляет, что российские силовики его похитили. 13 июля 2018 года его приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима.

В феврале этого года стало известно, что Панова перевели в колонию № 6 Омска, известную издевательствами и пытками со стороны администрации.

Напомним, в июне прошлого адвокат Ольга Динзе сообщила, что Панова пытали в тюрьме, требуя подписать заранее подготовленные признания.

Источник: Ракурс


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