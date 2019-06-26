Главные новости 26 июня: Россия возвращается в ПАСЕ, а в Станице Луганской началось разведение войск. Фото: belsat

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Делегация России вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без выполнения РФ требований Ассамблеи. За возвращение российских представителей проголосовали 116 депутатов, 52 представителя проголосовали против и еще 15 депутатов воздержались от голосования. Против высказались, в основном, представители Украины, Великобритании, Грузии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и другие.

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В Луганской области в городе Станица Луганская началось разведение войск, которое продлится около трех дней. Украинские военнослужащие покинули одну из позиций перед контрольным пунктом въезда-выезда «Станица Луганская». За отводом войск наблюдали представители миссии ОБСЕ, которые находились по обе стороны. С украинской стороны на разведение войск прибыл командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский.

Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», согласно новым соцопросам, может набрать на досрочных выборах в парламент больше голосов, чем совокупно все другие партии, которые проходят в Верховную Раду. Социологи утверждают, что за политическую силу проголосуют 42,7% тех избирателей, которые пойдут на участки и уже определились со своим выбором. Досрочные парламентские выборы запланированы на 21 июля.

Россия назвала условие возвращения украинских военнопленных моряков домой. Москва заявила, что может отпустить моряков, если Украина предоставит письменные гарантии участия в продолжении уголовного преследования военнопленных согласно российскому законодательству. Киев назвал это заявление циничным и неприемлемым. Украина требует, чтобы Россия выполнила приказ Международного трибунала ООН по морскому праву и отпустила украинских военнопленных.

Военнопленный украинский моряк Виктор Беспальченко женился на Татьяне Шевченко в российском следственном изоляторе «Лефортово». Брачную церемонию готовили в течение нескольких месяцев, а следователи ждали необходимых разрешений. Вместо медового месяца молодоженам предоставили один час для свидания, которое проходило под наблюдением тюремной охраны.