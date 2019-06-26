Антироссийские санкции против «Северного потока-2» согласовал Конгресс США

https://racurs.ua/n123662-antirossiyskie-sankcii-protiv-severnogo-potoka-2-soglasoval-kongress-ssha.html

Ракурс

В США Конгресс согласовал санкции против «Северного потока-2». Комитет по иностранным делам Палаты представителей американского парламента единогласно поддержал санкционный законопроект.

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Санкции коснутся компаний, которые поставляют оборудование и технологии для российских трубопроводных проектов. Об этом сообщает глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в Facebook.

По словам Коболева, такая единодушная поддержка свидетельствует об одобрении законопроекта Палатой представителей в июле. Он отметил, что документ поддержали как демократы, так и республиканцы. Это означает, что документ может попасть в Сенат и к президенту США Дональду Трампу уже в августе.

Коболев отметил, что санкционный законопроект очень точно противодействует политическим газопроводным проектам Москвы и не навредит интересам других сторон.

Законопроект против «Северного потока-2» был совместно зарегистрирован республиканцем Грегом Пенсом и демократом Дэнни Хэком.

Между тем «Газпром» утверждает, что трубопровод готов уже наполовину. Его планируют задействовать в конце этого года.

Как ранее сообщал «Ракурс», Россия заявила, что использование «Северного потока-2» не повлияет на транзит газа через территорию Украины и других стран.