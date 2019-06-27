Температура воздуха в Украине значительно снизится, фото: «Усинск Онлайн»

https://racurs.ua/n123708-pogoda-v-ukraine-na-28-iunya-temperatura-vozduha-oschutimo-snizitsya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 28 июня значительно изменится — приближается ощутимое похолодание.

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Ночью температура воздуха составит 11−16°, днем — 18−23°, на юге и востоке — ночью 15−20°, днем — 24−29°.

Ночью в южной и восточной части Украины, днем в большинстве регионов, кроме юга и запада, возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7−12 м/с, порывы и шквалы до 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 28 июня ночь пройдет без осадков, днем ожидается дождь. Столбики термометров ночью покажут 14−16°, днем — 19−21°.

Во Львове осадки не ожидаются. Ночью температура составит 13−15°, днем — 19−21°.

В Одессе ночью ожидается дождь, днем синоптики осадков не прогнозируют. Ночью градусники покажут 19−21°, днем — 26−28°.

В Днепре дожди прогнозируют днем и ночью. Ночью температура опустится до 13−15°, днем поднимется до 21−23°.

В Харькове также ожидаются осадки днем и ночью. Температура воздуха ночью составит 17−19°, днем — 26−28°.

На Закарпатье метеорологи осадков не обещают. Ночью термометры покажут 13−15°, днем — 21−23°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 28 июня будет достаточно спокойной. Ожидать стоит лишь небольших возмущений.

Напомним, в Украине на двое суток объявлено штормовое предупреждение.