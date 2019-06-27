Пчелы заражают диких шмелей своими болезнями через общие цветы — ученыеhttps://racurs.ua/n123707-pchely-zarajaut-dikih-shmeley-svoimi-boleznyami-cherez-obschie-cvety-uchenye.htmlРакурс
Многие виды диких шмелей сегодня переживают не лучшие времена.
Причиной этого состояния могут быть болезни, распространяющиеся медоносными пчелами. Об этом сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью, опубликованную в издании PLOS ONE.
Так, в США популяция эндемического для Северной Америки шмеля Bombus affinis сократилась почти на 90%, однако когда-то этот вид был важным опылителем клюквы, сливы, яблок и других сельскохозяйственных растений.
Некоторые из вирусов, поражающих диких шмелей, переходят на них от популяций медоносных пчел, живущих на расположенных рядом пасеках, установили исследователи из Университета Вермонта.
Многие дикие опылители находятся в беде, и это открытие может помочь нам защитить шмелей, — отмечает один из исследователей Саманта Алгер. — Это последствия того, как мы управляем домашними пчелами и где их размещаем.
Исследуя жизнь шмелей в американском штате Вермонт, ученые установили, что два хорошо известных РНК-вируса, найденные в медоносных пчелах, — вирус деформированных крыльев и вирус черной королевы — значительно чаще встречались у шмелей, собранных менее чем в 300 м от коммерческих ульев.
Ученые также обнаружили, что активные образцы вируса деформированных крыльев встречались чаще вблизи коммерческих пасек, но ни одного такого вируса не было найдено в шмелях, собранных в местах, где не было медоносных пчел и пасек.
Наиболее впечатляющим было то, что команда исследователей обнаружила вирусы на 19% цветков, которые они отбирали из мест вблизи пасек.
Я думала, что это будет похоже на поиск иголки в стоге сена. Какие шансы, что вы собираетесь выбрать цветок и найти на нем пчелиный вирус?, — отмечает Алгер. — Найти так много очень неожиданно.
В то же время, ученые не обнаружили никаких пчелиных вирусов на цветках, отобранных больше чем в километре от коммерческих ульев.
Тщательное наблюдение и лечение больных колоний медоносной пчелы может защитить диких насекомых от этих вирусов, а также других патогенов или паразитов, — отмечают исследователи.
Напомним, ученые установили, что у пчел есть индивидуальная склонность к левой или правой стороне, которая влияет на принятие решений и навигацию в пространстве.