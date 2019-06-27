Бджоли розповсюджують віруси, які вражають диких джмелів

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Багато видів диких джмелів сьогодні переживають не найкращі часи.

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Причиною цього стану можуть бути хвороби, що поширюються медоносними бджолами. Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю, опубліковану у виданні PLOS ONE.

Так, у США популяція ендемічного для Північної Америки джмеля Bombus affinis скоротилася майже на 90%, однак колись цей вид був важливим запилювачем журавлини, сливи, яблук та інших сільськогосподарських рослин.

Деякі з вірусів, що вражають диких джмелів, переходять на них від популяцій медоносних бджіл, що живуть на розташованих поруч пасіках, встановили дослідники з Університету Вермонта.

Багато диких запилювачів перебувають у біді, і це відкриття може допомогти нам захистити джмелів, — зазначає один із дослідників Саманта Алгер. — Це наслідки того, як ми управляємо домашніми бджолами і де їх розміщуємо.

Досліджуючи диких джмелів в американському штаті Вермонт, учені встановили, що два добре відомі РНК-віруси, знайдені в медоносних бджолах, — вірус деформованих крил та вірус чорної королеви — значно частіше траплялися у джмелів, зібраних менш ніж за 300 м від комерційних вуликів.

Вчені також виявили, що активні зразки вірусу деформованих крил траплялися частіше поблизу комерційних пасік, але жодного такого вірусу не було знайдено в джмелях, зібраних у місцях, де не було медоносних бджіл і пасік.

Найбільш вражаючим було те, що команда дослідників виявила віруси на 19% квіток, які вони відбирали з місць поблизу пасік.

Я думала, що це буде схоже на пошук голки в стозі сіна. Які шанси, що ви збираєтеся вибрати квітку і знайти на ній бджолиний вірус?, — зазначає Алгер. — Знайти так багато дуже несподівано.

Водночас, вчені не виявили жодних бджолиних вірусів на квітках, відібраних більше ніж за кілометр від комерційних вуликів.

Ретельне спостереження та лікування хворих колоній медоносної бджоли може захистити диких комах від цих вірусів, а також інших патогенів або паразитів, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, учені встановили, що в бджіл є індивідуальна схильність до лівої чи правої сторони, яка впливає на ухвалення рішень та навігацію в просторі.