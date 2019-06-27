Во время акции, фото: Andrzej Davydov

https://racurs.ua/n123706-na-bankovoy-proveli-pohorony-konstitucii-i-zabrosali-yaycami-chuchelo-medvedchuka-foto-video.html

Ракурс

В Киеве возле здания офиса президента на улице Банковой состоялись две акции.

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Сначала активисты, среди которых были представители «Национального корпуса», «Правого сектора» и «Свободы» провели акцию с требованием ответить на вопрос «Кто такой Медведчук?». Трансляцию в своем Фейсбуке вел представитель «Национального корпуса» Роман Чернышев.

По его словам, акцию спровоцировали недавние события — визит главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на переговоры с боевиками об освобождении пленных украинских военнослужащих.

Мы прекрасно понимаем, что это сделано под выборы, чтобы показать себя как некоего эффективного переговорщика-миротворца, — подчеркнул Чернышев.

Мы против этого, чтобы этот вопрос решал Медведчук, потому что он равен Путин, равен война, — добавил представитель «Нацкорпуса».

Участники акции у входа в офис президента установили палатку, внутри которого находилось чучело Медведчука. Впоследствии они забросали чучело политика яйцами.

Також на Банковій відбулася акція «Похорони Конституції», учасники якої вимагали звільнити очільника Офісу президента Андрія Богдана та прес-секретаря Зеленського Юлію Мендель. Учасники цієї акції вважають, що Богдан вбиває Конституцію.

Также на Банковой прошла акция «Похороны Конституции», участники которой требовали уволить руководителя Офиса президента Андрея Богдана и пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель. Участники этой акции считают, что Богдан убивает Конституцию.

Относительно Менденль, активисты отмечают, что пресс-секретарь президента объявила о решении Конституционного суда о роспуске парламента до официального обнародования этой информации. По их мнению, это свидетельствует о том, что команда президента вмешивается в работу Конституционного суда.

Активисты также принесли с собой гроб, как символ «похорон Конституции».

Напомним, сегодня стало известно, что боевики планируют передать Украине четырех пленных.