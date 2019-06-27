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Ракурс
Во время акции, фото: Andrzej Davydov

На Банковой провели «похороны Конституции» и забросали яйцами чучело Медведчука (ФОТО, ВИДЕО)

27 июн 2019, 20:59
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В Киеве возле здания офиса президента на улице Банковой состоялись две акции.

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Сначала активисты, среди которых были представители «Национального корпуса», «Правого сектора» и «Свободы» провели акцию с требованием ответить на вопрос «Кто такой Медведчук?». Трансляцию в своем Фейсбуке вел представитель «Национального корпуса» Роман Чернышев.

По его словам, акцию спровоцировали недавние события — визит главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на переговоры с боевиками об освобождении пленных украинских военнослужащих.

Мы прекрасно понимаем, что это сделано под выборы, чтобы показать себя как некоего эффективного переговорщика-миротворца, — подчеркнул Чернышев.

Мы против этого, чтобы этот вопрос решал Медведчук, потому что он равен Путин, равен война, — добавил представитель «Нацкорпуса».

Участники акции у входа в офис президента установили палатку, внутри которого находилось чучело Медведчука. Впоследствии они забросали чучело политика яйцами.

Во время акции на Банковой, фото: «Лісова сотня»

Також на Банковій відбулася акція «Похорони Конституції», учасники якої вимагали звільнити очільника Офісу президента Андрія Богдана та прес-секретаря Зеленського Юлію Мендель. Учасники цієї акції вважають, що Богдан вбиває Конституцію.

Также на Банковой прошла акция «Похороны Конституции», участники которой требовали уволить руководителя Офиса президента Андрея Богдана и пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель. Участники этой акции считают, что Богдан убивает Конституцию.

Относительно Менденль, активисты отмечают, что пресс-секретарь президента объявила о решении Конституционного суда о роспуске парламента до официального обнародования этой информации. По их мнению, это свидетельствует о том, что команда президента вмешивается в работу Конституционного суда.

Активисты также принесли с собой гроб, как символ «похорон Конституции».

Напомним, сегодня стало известно, что боевики планируют передать Украине четырех пленных.

Источник: Ракурс


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