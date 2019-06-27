Під час акції, фото: Andrzej Davydov

https://racurs.ua/ua/n123706-na-bankoviy-provely-pohorony-konstytuciyi-ta-zakydaly-yaycyamy-opudalo-medvedchuka-foto-video.html

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У Києві біля будівлі офісу президента на вулиці Банковій відбулися дві акції.

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Спочатку активісти, серед яких були представники «Національного корпусу», «Правого сектору» та «Свободи» провели акцію з вимогою відповісти на питання «Хто такий Медведчук?». Трансляцію у своєму Фейсбуці вів речник «Національного корпусу» Роман Чернишов.

За його словами, акцію спровокували нещодавні події — візит очільника політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука на переговори з бойовиками щодо звільнення полонених українських військовослужбовців.

Ми прекрасно розуміємо, що це зроблено під вибори, щоб показати себе як якогось ефективного переговірника-миротворця, — наголосив Чернишов.

Ми проти цього, щоб цю справу вирішував Медведчук, тому що він дорівнює Путін, дорівнює війна, — додав речник «Нацкорпусу».

Учасники акції біля входу до офісу президента встановили намет, всередині котрого знаходилося опудало Медведчука. Згодом вони закидали опудало політика яйцями.

Також на Банковій відбулася акція «Похорон Конституції», учасники якої вимагали звільнити очільника Офісу президента Андрія Богдана та прес-секретаря Зеленського Юлію Мендель. Учасники цієї акції вважають, що Богдан вбиває Конституцію.

Стосовно Менденль, активісти зазначають, що речниця президента оголосили про рішення Конституційного суду щодо розпуску парламенту до офіційного оприлюднення цієї інформації. На їхню думку, це свідчить про те, що команда президента втручається в роботу Конституційного суду.

Активісти також принесли з собою труну, як символ «похорону Конституції».

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що бойовики планують передати Україні чотирьох полонених.