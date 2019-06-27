Бойовики передадуть Україні чотирьох полонених. Фото: Валентин Огієнко

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Бойовики Донбасу передадуть Україні чотирьох полонених, які тривалий час утримувалися на окупованій території.

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Українській стороні чотирьох осіб передадуть 28 червня. Троє із полонених — військовослужбовці. Домовленість про передачу полонених була досягнута сьогодні в Мінську. Переговори з ватажками ЛНР та ДНР Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником вів голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук. Про це 27 червня повідомляє «112 Україна».

Додому повернеться військовослужбовець Дмитро Великий, якого полонили 11 вересня 2016 року. Окупанти засудили його нібито за тероризм до 15 років позбавлення волі.

Також Києву передадуть Якова Веремейчика, якого бойовики взяли в полон 25 травня 2018 року. Проти нього терористи завели кілька так званих карних справ. Третій військовослужбовець — Максим Горяїнов, старшина 53 ОМБР. Він потрапив у полон до сепаратистів 25 травня 2019 року, його засудили до 15 років позбавлення волі.

Звільнять із полону й Едуарда Міхєєва, який перебував на окупованій території з 16 жовтня 2017 року. Його засудили нібито за державну зраду, призначили 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, влада РФ запропонувала Києву закритий формат переговорів щодо обміну ув’язненими. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що від Києва і Москви необхідна «двостороння робота, яка не може бути відкритою і публічною».