Події в ПАРЄ: Геращенко розкритикувала заяву Разумкова, фото — Фейсбук І.Геращенко

https://racurs.ua/ua/n123684-daltoniky-u-vladi-geraschenko-rozkrytykuvala-zayavu-razumkova-schodo-podiy-u-parie.html

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Перший віце-спікер Ради та член делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи Ірина Геращенко різко розкритикувала позицію голови партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова щодо припинення участі України в роботі сесії ПАРЄ. Вона заявила, що до влади в Україні «приходять дальтоніки».

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Геращенко вжила подібну метафору, оскільки Разумков критикував у своїй заяві саме українську делегацію в ПАРЄ і жодного слова не сказав про російську чи про європейські, які повернули до зали осіб, на яких накладено санкції ЄС.

Кажуть, Разумков буде спікером в майбутньому скликанні Ради. Зверніть увагу — Ради, а не Держдуми, — написала 27 червня Геращенко у Фейсбук.

Вона додала, що до влади в Україні «приходять дальтоніки, які не розрізняють кольори, плутають чорне і біле, не вміють помічати очевидне і вміти подякувати тим, хто дійсно служив Україні».

У ці дні ми з колегами отримали тисячі смс, листів, слів підтримки від простих українців. Дякуємо вам, дорогі. Ви дійсно розумні і мудрі, — написала Геращенко у Фейсбук.

Українська делегація у ПАРЄ тимчасово припинила роботу на нинішній сесії цього органу Ради Європи, оскільки асамблея без жодних умов повернула делегацію РФ. Україну підтримали ще декілька делегацій.

Після цього рішення голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив, що вважає недоцільним вихід української делегації зі складу ПАРЄ.