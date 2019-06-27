События в ПАСЕ: Геращенко раскритиковала заявление Разумкова, фото — Фейсбук И.Геращенко

https://racurs.ua/n123684-daltoniki-vo-vlasti-geraschenko-raskritikovala-zayavlenie-razumkova-o-sobytiyah-v-pase.html

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Первый вице-спикер Рады и член делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Ирина Геращенко резко раскритиковала позицию председателя партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова о прекращении участия Украины в работе сессии ПАСЕ. Она заявила, что к власти в Украине «приходят дальтоники».

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Геращенко употребила подобную метафору, поскольку Разумков критиковал в своем заявлении именно украинскую делегацию в ПАСЕ и ни слова не сказал о российской или о европейских, которые вернули в зал лиц, на которых наложены санкции ЕС.

Говорят, Разумков будет спикером в будущем созыве Рады. Обратите внимание — Рады, а не Госдумы, — написала 27 июня Геращенко в Фейсбук.

Она добавила, что к власти в Украине «приходят дальтоники, которые не различают цвета, путают черное и белое, не умеют замечать очевидное и уметь поблагодарить тех, кто действительно служил Украине».

В эти дни мы с коллегами получили тысячи смс, писем, слов поддержки от простых украинцев. Спасибо вам, дорогие. Вы действительно умные и мудрые, — написала Геращенко в Фейсбук.

Украинская делегация в ПАСЕ приостановила работу на нынешней сессии этого органа Совета Европы, поскольку ассамблея без всяких условий вернула делегацию РФ. Украину поддержали еще несколько делегаций.

После этого решения председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что считает нецелесообразным выход украинской делегации из состава ПАСЕ.