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В Польше предлагают изменения относительно упоминаний об «украинских националистах». Фото: delo.ua

Институт нацпамяти Польши назвал альтернативу терминам «украинские националисты» и «Восточная Малопольша»

27 июн 2019, 13:53
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В Польше решили изменить в законодательстве упоминания об «украинских националистах» и термине «Восточная Малопольша».

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Изменения предлагают внести в закон об Институте национальной памяти. Еще в начале мая 2019 года представители Сената Польши попросили Институт нацпамяти подготовить замену этим словам. Об этом сообщает «Польское радио».

Специалисты уже представили новую формулировку. Слова «украинские националисты» предлагается заменить словами «члены украинских националистических организаций, в частности ОУН и УПА». Формулировку «Восточная Малопольша» планируют заменить на «территория Второй Республики».

Президент Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек заявил, что ИНП отклоняются от неопределенного понятия в пользу более объемного и однозначного. По его словам, новая редакция «позволяет однозначно и бесспорно определить лиц, совершивших преступления».

Напомним, в январе Конституционный суд Польши признал неконституционной поправку к закону об институте национальной памяти относительно «преступлений украинских националистов».


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