У Польщі пропонують зміни щодо згадок про «українських націоналістів». Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n123683-instytut-nacpam-yati-polschi-zaproponuvav-zminy-schodo-zgadok-pro-ukrayinskyh-nacionalistiv.html

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У Польщі вирішили змінити в законодавстві згадки про «українських націоналістів» та терміну «Східна Малопольща».

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Зміни пропонують внести до закону про Інститут національної пам’яті. Ще на початку травня 2019 року представники Сенату Польщі попросили Інститут нацпам’яті підготувати заміну цим словам. Про це повідомляє «Польське радіо».

Фахівці вже представили нове формулювання. Слова «українські націоналісти» пропонується замінити словами «члени українських націоналістичних організацій, зокрема ОУН і УПА». Формулювання «Східна Малопольща» планують замінити на «територія Другої Республіки Польща».

Президент Інституту національної пам’яті Польщі Ярослав Шарек заявив, що ІНП відхиляються від невизначеного поняття на користь об'ємнішого та однозначного. За його словами, нова редакція «дозволяє однозначно та безперечно визначити осіб, які вчинили злочини».

Нагадаємо, в січні Конституційний суд Польщі визнав неконституційною поправку до закону про Інститут національної пам’яті щодо «злочинів українських націоналістів».