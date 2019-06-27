Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вибори-2019: співак Бобул йде до Ради, фото — Фейсбук партії "Патріот"

Співак Бобул йде до Ради

27 чер 2019, 13:38
999

Співак Іво Бобул наважився піти в політику. Він балотується у Раду за списком партії «Патріот». Дані сайту Центральної виборчої комісії свідчать, що 66-річний співак — п’ятий номер партійного списку.

Loading...

Крім того, «Патріот» виставляє 38 кандидатів в одномандатних округах. Список в багатомандатному окрузі очолює колишній перший заступник Генерального прокурора України Микола Голомша.

Як свідчать дані усіх соцопитувань, партія «Патріот» не має шансів подолати 5%-й бар'єр, що потрапити у Раду.

Нагадаємо, що напередодні президентських виборів Бобул приголомшив українців заявою про намір балотуватися на найвище посаду в державі. Згодом співак повідомив, що пожартував.

Приклад Бобула — не єдиний, що стосується непрофесійних політиків, які вирішили спробувати сили у перегонах на дострокових виборах у Раду. Раніше «Ракурс» повдіомляв, що керівника гумористичної студії «Мамахохотала» 29-річний Романа Грищука висунули в депутати у 222 окрузі (Київ). У Львові за депутатський мандат змагатиметься від «Слуги народу» футболіст ФК «Карпати» та колишній гравець національної збірної Артем Федецький.

Партію «Голос», яка має шанси пройти до парламенту, очолює співак Святослав Вакарчук. Про створення власної партії заявила навесні й співачка Оля Полякова.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Шторм у Києві: кияни публікують у мережі наслідки негоди (ФОТО, ВІДЕО)

Фото та відео наслідків потужного урагану, який сьогодні налетів на українську столицю, почали з’являтися в соціальних мережах. Дерева падали на автомобілі та будинки, буревій зривав дахи та руйнував біл-борди

Новини України
14:53

Бойовики ЛДНР передадуть Україні чотирьох полонених: названі імена

Передати Україні чотирьох полонених вирішили представники проросійських терористичних організацій Луганська народна республіка та Донецька народна республіка. Полонених передадуть українській стороні 29 червня

Новини України
14:16
Новини партнерів
Загрузка...