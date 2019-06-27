Вибори-2019: співак Бобул йде до Ради, фото — Фейсбук партії "Патріот"

https://racurs.ua/ua/n123682-spivak-bobul-yde-do-rady.html

Ракурс

Співак Іво Бобул наважився піти в політику. Він балотується у Раду за списком партії «Патріот». Дані сайту Центральної виборчої комісії свідчать, що 66-річний співак — п’ятий номер партійного списку.

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Крім того, «Патріот» виставляє 38 кандидатів в одномандатних округах. Список в багатомандатному окрузі очолює колишній перший заступник Генерального прокурора України Микола Голомша.

Як свідчать дані усіх соцопитувань, партія «Патріот» не має шансів подолати 5%-й бар'єр, що потрапити у Раду.

Нагадаємо, що напередодні президентських виборів Бобул приголомшив українців заявою про намір балотуватися на найвище посаду в державі. Згодом співак повідомив, що пожартував.

Приклад Бобула — не єдиний, що стосується непрофесійних політиків, які вирішили спробувати сили у перегонах на дострокових виборах у Раду. Раніше «Ракурс» повдіомляв, що керівника гумористичної студії «Мамахохотала» 29-річний Романа Грищука висунули в депутати у 222 окрузі (Київ). У Львові за депутатський мандат змагатиметься від «Слуги народу» футболіст ФК «Карпати» та колишній гравець національної збірної Артем Федецький.

Партію «Голос», яка має шанси пройти до парламенту, очолює співак Святослав Вакарчук. Про створення власної партії заявила навесні й співачка Оля Полякова.