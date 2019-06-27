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Напад собак: власник бійцівських псів дістав рік ув’язнення. Фото: Tengrinews

Напад собак: власник бійцівських псів дістав рік ув’язнення

27 чер 2019, 13:32
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Напад собак на людину внаслідок недбальства хазяїна стався у місті Дергачі на Харківщині. Суд покарав власника тварин, який категорично не визнає своєї провини, роком тюремного ув’язнення.

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Суд також конфіскував у власника обох собак бійцівської породи пітбультер'єр. Рішення було ухвалено вчора Дергачівським райсудом Харківської області, повідомляє його прес-служба.

Напад бійцівських собак на жителя міста стався в червні 2018 року. Власник пітбультер'єрів пішов із дому і не перевірив, чи добре ізольовані тварини і чи не зможуть вони самостійно потрапити за ворота домогосподарства.

Як наслідок, через лаз під воротами собаки втекли з території подвір’я й покусали молодого хлопця, який у цей час проходив вулицею. Під час нападу собак потерпілий дістав численні поранення рук, ніг, живота та грудної клітини і змушений був лікуватися тривалий час.

На користь потерпілого суд також стягнув із власника собак моральну шкоду в розмірі 400 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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