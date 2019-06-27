Нападение собак: владелец бойцовских псов получил год тюрьмы. Фото: Tengrinews

https://racurs.ua/n123681-napadenie-sobak-vladelec-boycovyh-psov-poluchil-god-turmy.html

Ракурс

Нападение собак на человека в результате халатности хозяина произошло в городе Дергачи Харьковской области. Суд наказал владельца животных, категорически не признающего своей вины, годом тюремного заключения.

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Суд также конфисковал у владельца обоих собак бойцовской породы питбультерьер. Решение было принято вчера Дергачевским райсудом Харьковской области, сообщает его пресс-служба.

Нападение бойцовских собак на жителя города произошло в июне 2018 года. Владелец питбультерьеров ушел из дома и не проверил, хорошо ли изолированы животные и не смогут ли они самостоятельно выбраться за пределы двора.

Таким образом, через лаз под воротами собаки убежали с территории двора и искусали молодого парня, проходящего в это время по улице. Во время нападения собак пострадавший получил многочисленные раны рук, ног, живота, грудной клетки и вынужден был лечиться длительное время.

В пользу потерпевшего суд также взыскал с владельца собак моральный ущерб в размере 400 тыс. грн.