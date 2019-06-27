Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нападение собак: владелец бойцовских псов получил год тюрьмы. Фото: Tengrinews

Нападение собак: владелец бойцовских псов получил год тюрьмы

27 июн 2019, 13:32
999

Нападение собак на человека в результате халатности хозяина произошло в городе Дергачи Харьковской области. Суд наказал владельца животных, категорически не признающего своей вины, годом тюремного заключения.

Loading...

Суд также конфисковал у владельца обоих собак бойцовской породы питбультерьер. Решение было принято вчера Дергачевским райсудом Харьковской области, сообщает его пресс-служба.

Нападение бойцовских собак на жителя города произошло в июне 2018 года. Владелец питбультерьеров ушел из дома и не проверил, хорошо ли изолированы животные и не смогут ли они самостоятельно выбраться за пределы двора.

Таким образом, через лаз под воротами собаки убежали с территории двора и искусали молодого парня, проходящего в это время по улице. Во время нападения собак пострадавший получил многочисленные раны рук, ног, живота, грудной клетки и вынужден был лечиться длительное время.

В пользу потерпевшего суд также взыскал с владельца собак моральный ущерб в размере 400 тыс. грн.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Боевики ЛДНР передадут Украине четырех пленных: названы имена

Передать Украине четверых пленных решили представители пророссийских террористических организаций Луганская народная республика и Донецкая народная республика. Пленных передадут украинской стороне 29 июня

Новости Украины
14:16

«Дальтоники во власти»: Геращенко раскритиковала заявление Разумкова о событиях в ПАСЕ

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко раскритиковала позицию председателя партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова о прекращении участия Украины в работе сессии ПАСЕ. Она заявила, что к власти в Украине «приходят дальтоники»

Новости Украины
14:05

Зеленский уволил трех руководителей в СБУ и назначил главу Антитеррористического центра

Президент Украины Владимир Зеленский совершил очередные кадровые изменения в СБУ. Глава государства уволил трех высокопоставленных чиновников Службы безопасности и назначил нового руководителя Антитеррористического центра

Новости Украины
11:59
Новости партнеров
Загрузка...