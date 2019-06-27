Студия «Квартал 95». Фото: Общественное

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Бесплатные концерты студии «Квартал 95» и музыканта Святослава Вакарчука могут использовать концертную технологию как ключевую технологию в ходе своей избирательной кампании.

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Сейчас проходит всеукраинский концертный тур группы «Океана Эльзы», лидером которой является Святослав Вакарчук, который основал партию «Голос». Кроме того, «Квартал 95» анонсировал 19 бесплатных концертов в 19 украинских городах. Об этом 27 июня во время пресс-конференции заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает «Интерфакс-Украина».

В отличие от предыдущих парламентских выборов, одной из самых распространенных форм агитации на выборах 21 июля стало проведение концертов в поддержку политических сил или отдельных кандидатов в народные депутаты, — заявил он.

По словам Кошеля, на концертах Вакарчука представители «Голоса» агитируют избирателей голосовать на внеочередных выборах именно за эту политическую силу. Глава КИУ не исключает, что люди, которые придут на концерты «Квартал 95» будут голосовать за «Слугу народа», поскольку связывают студию с этой политсилой.

В Комитете избирателей отметили, что в июне 2019 года не менее 15 украинских исполнителей принимали участие в развлекательных агитационных мероприятиях на поддержку определенных политических партий или кандидатов в народные депутаты.

Напомним, в феврале 2019 года студия «Квартал 95» выступила с концертом в Ужгороде. Тогда наблюдатели общественной сети «ОПОРА» заявили, что незадолго до платного концерта тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский вместе с коллегами дали бесплатный концерт. В «ОПОРЕ» отметили, что это можно считать подкупом избирателей.