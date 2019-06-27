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Студія «Квартал 95». Фото: Громадське

Безкоштовні концерти «Кварталу 95» та Вакарчука: в КВУ заявляють про передвиборчі політтехнології

27 чер 2019, 13:18
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Безкоштовні концерти студії «Квартал 95» та музиканта Святослава Вакарчука можуть використовувати концертну технологію, як ключову технологію в ході своєї виборчої кампанії.

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Наразі відбувається всеукраїнський концертний тур гурту «Океану Ельзи», лідером якого є Святослав Вакарчук, що заснував партію «Голос». Крім того, «Квартал 95» анонсував 19 безкоштовних концертів у 19 українських містах. Про це 27 червня під час прес-конференції заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, передає «Інтерфакс-Україна».

На відміну від попередніх парламентських виборів, однією з найпоширеніших форм агітації на виборах 21 липня стало проведення концертів на підтримку політичних сил або окремих кандидатів у народні депутати, — заявив він.

За словами Кошеля, на концертах Вакарчука представники «Голосу» агітують виборців голосувати на позачергових виборах саме за цю політичну силу. Голова КВУ не виключає, що люди, які прийдуть на концерти «Квартал 95» голосуватимуть за «Слугу народу», оскільки пов’язують студію з цією політсилою.

У Комітеті виборців наголосили, що в червні 2019 року щонайменше 15 українських виконавців брали участь у розважальних агітаційних заходах на підтримку певних політичних партій або кандидатів у народні депутати.

Нагадаємо, у лютому 2019 року студія «Квартал 95» виступила з концертом в Ужгороді. Тоді спостерігачі громадської мережі «ОПОРА» заявили, що незадовго до платного концерту тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський разом із колегами дали безкоштовний концерт. В «ОПОРІ» наголосили, що це можна вважати підкупом виборців.


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